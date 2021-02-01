Bakan Akar: PKK yurt dışında ciddi şekilde sıkıştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Video telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya 30 Ocak'ta açılan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi’nde görevli Türk general de ilk defa katıldı. Sahadaki durum ile faaliyetlere ilişkin sunum yapan komutana, Bakan Akar çeşitli talimatlar verdi.

Açılan Ortak Merkez’in önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

"Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olması"

"Ortak Merkez açıldı, çalışmaya başladı. Umudumuz, dileğimiz diğer bütün çalışmalarla birlikte bu Merkez’in de katkısıyla ateşkesin kalıcı hâle dönmesi, istikrarın sağlanması, barış ve huzurun bölgeye hâkim olmasıdır. Bu çerçevede umudumuz bölgedeki ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerine, hak ve menfaatlerine saygı ilkesi, uluslararası hukuk içinde hem güvenli hem de müreffeh şekilde yaşamalarıdır. Dileğimiz, temennimiz budur. Bu hususu da zaten Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca dile getirdi. Sayın Aliyev ile de görüşüldü, Sayın Putin ile paylaşıldı. Çizilen bu çerçevede dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır.”

"PKK gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ciddi şekilde sıkıştı"

Terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Bakan Akar, görevlerini başarıyla yerine getiren tüm personeli kutlayarak, "Terör örgütü PKK gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ciddi şekilde sıkıştı. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Bakan Akar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin İstanbul’da yapıldığını hatırlattı. Bakan Akar, şöyle konuştu:

Türk-Yunan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı

"Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın NATO Genel Sekreteri ile kararlaştırdıkları ayrıştırma adı altında toplantı vardı. Yunan komşularımız toplantıların bazılarına geldi, bazılarına gelmedi. Geleceklerini ifade ettiler, Şubat’ta (bu ay) o toplantıların tekrar başlayabileceğini değerlendiriyoruz. Ayrıca, güven artırıcı önlemler çerçevesinde ikisi Atina'da biri Ankara'da olmak üzere üç toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün tekrar Ankara'da olmasını bekliyoruz. Bunu da çeşitli şekillerde dile getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi diyalogla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde sorunların siyasi çözümler bulunmak suretiyle bitirilmesi, sonlandırılması ve güven içinde herkesin yaşamasını istiyoruz."

Askerlikle ilgili kanun teklifi

Uzman erbaşlara ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildiğini, gelecek hafta Genel Kurul gündemine gelmesinin beklendiğini anımsatan Bakan Akar, "Uzmanlarımızın bazı sıkıntılarını giderecek şekildeki çalışmalarımız şu anda Meclis'te. Bu çalışmayla uzun zamandan beri konuşulan konuların çözülmesi mümkün olacak. Böylece personelimiz daha mutlu, daha rahat, güvenli şekilde faaliyetlerini yapabilir hâle gelebilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, toplantı sırasında Ege Ordusu Komutanı Ali Sivri'den İzmir'de art arda meydana gelen depremlere ilişkin de bilgi aldı. Askeri birliklerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığının iletilmesi üzerine Bakan Akar, geçmiş olsun dileklerini iletti.