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Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı.

Akar, NATO Karargahı'na gelişinde Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katılan Bakar Akar, Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ayaküstü görüştü.

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