Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Austin ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Roma'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı bir görüşme yapılmasının gerekliliği ele alındı.

YUNAN HEYETE TÜRKİYE DAVETİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan ikili görüşmede, Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler çerçevesinde Ankara'da yapılması planlanan dördüncü toplantı için Yunan heyetinin beklendiğini kaydetti.