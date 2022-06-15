AjansHaber.com.tr Ekonomi Bakan Akar, NATO Karargahı'nda görüşmeler yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına devam ediyor.

Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşen Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile de bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan Akar, ABD koordinesinde gerçekleştirilen Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı"na da katıldı. Daha önceki toplantı, 26 Nisan'da Ramstein Hava Üssü'nde yapılmıştı.

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