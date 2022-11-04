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Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan Akar ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Şehitler Abidesi ve tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaretin ardından bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından Türkiye’nin görüşleri ifade edildi.

Bakan Akar, ayrıca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin NATO’daki sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Türkiye’nin NATO’da önemli bir müttefik olduğunu vurguladı, tahıl koridorunun yeniden açılmasında oynadığı etkin rolden dolayı teşekkür etti.

 

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