Bakan Akar: Mehmetçiğin geç çıkması söz konusu değil!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Lojistik Destek Üssü'nde yapılacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılıyor.

Bakan Akar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlığınca yürütülen çalışmalara ilişkin soruları yanıtlıyor.

Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Bütün birliklerimizin depremde seferber olduğunu söyledik ve süreç başladı. Havada, denizde, karada tüm ekiplerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Hava şartları bizim işlerimizi zorlaştırdı. İncirlik'ten Hatay'a hava şartları nedeniyle gelemedik, karayollarını kullanmak zorunda kaldık. Bizim bu çerçevedeki faaliyetlerimiz özet olarak saat 04:30'da başladı, tüm birliklerimiz vatandaşlarımızın yanına koştu. Saat 04:45'te ikinci bölük komutanımız masasındaydı, kendisi de bir depremzede, evinden çıktı ve süratle masasına geldi. Saat 06:00'da emir beklemeksizin arkadaşlarımızın arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldular. Süratle valilerle kaymakamlarla iletişime geçilmesini ve harekete geçilmesini emretmiştik.

Mehmetçiğin geç çıkması doğru olmadığı gibi geri çağrılması asla ve asla söz konusu değil. Valiliklerle ve AFAD ile koordineli bir şekilde ilk andan bugüne kadar çalıştılar. Saat 08:00'de Hatay'da 26 vatandaşımızın enkazdan çıkmasını sağladılar.

TSK ve bakanlığımızın görevleri var, önümüzdeki dönemde de çalışmalar yapılacak. Bizim burada yaptığımız çalışmada bir anda her tarafı desteklemek için çalışmalarımızı süratle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Birliklerimiz gerekli yerlere sevk edildi. 80 arama-kurtarma timi oluşturduk.

Bir alanda sahada yaptığımız olaylar var bir de saha gerisinde yaptığımız faaliyetler var. Hiçbir şekilde aksaksız şekilde terörle mücadelemiz devam ediyor. Libya'da Azerbaycan'daki görevlerimiz de devam ediyor. 65 uçak ve 71 helikopteri bölgeye yönlendirdik.