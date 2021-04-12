Bakan Akar Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Türkiye ve Libya arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için yurda gelen Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldiğini duyurdu.

Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar Türkiye'nin, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti.

"İstikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı destekliyorum"

Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini söyleyen Akar, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini vurguladı.