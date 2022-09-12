Bakan Akar açıkladı: 371 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti MKYK toplantısın öncesi yaptığı açıklamada Pençe-Kilit operasyonlarında 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Bakan Akar, AK Parti MKYK toplantısı öncesi Pençe-Kilit operasyonlarına dair açıklama yaptı.
Akar, "Pençe Kilit operasyonunun 178. günündeyiz, 400'den fazla sığınak ve mağara tek tek temizlendi, 2 binden fazla mayın ve patlayıcılar tespit edilerek imha edildi. Mehmetçik büyük bir mücadele veriyor. Vatandaşlarımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Şuana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi ve devam edecek" dedi.
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