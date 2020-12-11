Bahis operasyonunda 5 milyon nakit para ele geçirildi

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi. Miktarın bugüne kadar ele geçirilen en yüksek nakit para olduğu tespit edildi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve bu yolla haksız kazanç sağlayan suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, Ankara merkezli, İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DEĞERLİ MADEN VE KIYMETLİ EVRAKLAR DA VAR

Operasyonda örgütün lideri olan S.B.K. isimli şüpheli örgüt üyesi S.T. ve H.E. kullandıkları lüks araç ile İstanbul'da yasa dışı bahisten kazandıkları tespit edilen 3 valiz içerisinde taşınan 5 milyon lira nakit para, değerli maden ve kıymetli evrak ile birlikte Ankara polisi tarafından yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Örgütün yasa dışı bahis paralarını üçüncü şahıslardan kiraladıkları 29 kişiye ait 116 banka hesaplarında topladığı, başka şahısların üzerlerine şirketler kurdurarak para naklini bu şirketler üzerinden ticari amaçla kazanılmış gelirler gibi göstererek yine farklı kişilere ait hesaplara naklederek paranın izini kaybetme çalıştığı öğrenildi.

ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK NAKİT PARA

Örgüt lideri S.B.K'nin İstanbul'da bulunan örgütün hücre evlerini kasa olarak kullandığı, paranın belirli bir kısmı ile değerli madenlere yatırım yaptıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğündeki sorgusunun tamamlanmasının ardından içlerinde örgütün sözde lideri ve üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüpheli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Ele geçirilen paranın, bugüne kadar yasadışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit para olduğu tespit edildi.