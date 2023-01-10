Bahçeli'den son dakika açıklamaları

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sözlerimin başında bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Muharebesi için "çok kanlı" savaş terimini kullanmıştı. Bu savaş çok kanlı bir savaştı. Sakarya Savaşı istiklal umudunu yeşertmişti. İsmet Paşa kendine intikal eden raporlardan etkilenmiş, orduyu gerilerde sağlam bir hatta çekerek savunma yapılmasını teklif etmişti. Fevzi Paşa ise bu düşünceyi reddetti. Nitekim dediği gibi de oldu, zafer Türk milletinin hanesine yazıldı. 102 yıl evvel adım adım savunma stratejisiyle Cumhuriyet'e giden yolların taşları döşenmişti.

Bugün de adım adım 2023 stratejisiyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılına giden sürecin hazırlıkları yapılmaktadır. İstesek de istemesek de hayatın ve siyasetin doğasında yer etmiş çetin mücadelelere zaman zaman maruz ve muhatap kaldığımız gerçekler arasındadır.

53 yılını geride bıraktığımız siyasi mücadelesinin her etabı zorluklarla geçmiştir. Elbette bu kutlu yolculuk ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla yürünmüş bundan sonra da böyle olacaktır. Aka karışmayıp tavaya bulaşmayanlarla, balkından seyredip suya sabuna dokunmayanlarla ne can beraber olacak ne beraber gidilecektir. Bizim siyasetteki gayemiz Türk milletinin hayatta muhafazasıdır.

Bu yıl içinde yapılacak seçimler için vakit daraldıkça, zaman kısaldıkça hain proje elemanları, oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır. 2023 yılı bir turnusol kağıdı gibi her melaneti açığa çıkaracaktır.

Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına zincir vurmak, yapılanı yıkmak, yatırımı baltalamak amacıyla faal halde olanlar aynı kuyrukta sıraya girmişlerdir. Husumet cephesi kalabalık ve karanlıktır. Seçime kadar her türlü provokasyonun sahnelenmesi muhtemeldir. Saros'un uşakları, FETÖ'nün itleri Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünü sekteye uğratmak amacıyla zillet ittifakının yanında hizalanmışlardır.

İğrenç oyunu görüyoruz, beşinci kol faaliyetinin farkındayız. And olsun alayın Türk'ün gücünü göstereceğiz. Türk milletiyle uğraşmanın, MHP ile Cumhur İttifakı'na saldırı pozisyonuna geçmenin bedelini ağır ödeteceğiz.

Yaklaşık 9,5 saat toplantı yapıp da Cumhurbaşkanı'nı tespit edemeyen zillet partileri bir bakıma iflas bayrağını çekmişlerdir. İnsan merak etmeden duramıyor; bugüne kadar ne görüştünüz, neyi konuştunuz?

Altılı masanın adayı şayet Cumhurbaşkanı olursa Türkiye'yi birlikte yöneteceklermiş. Bu nasıl bir kafadır? Doğru kararlar üretmeye yatkın bir demokrasi siyasetin vazgeçilmez ilkesidir. Serok Ahmet'in itirafı altılı masanın perişanlığını resmetmiştir. Zillet ittifakının tüm tezleri çürümeye terk edilmiştir. Koltuk krizi, yetki karmaşası, rant paylaşımı maskelerini düşürmüştür.

Hiçbir zillet partisinin Türkiye'ye hizmet gibi bir derdi, özlemi, gayesi, niyeti yoktur. Zillet ittifakı bir alternatif değildir. Zillet ittifakı yerli ve milli hiç değildir. Milletimiz bunların asıl yüzlerinin farkındadır.

MHP ne zaman itibar ve iftira suikastlarına uğrasa, saman altından su gibi yürütülmek istenen bir tertip, bir plan devreye alınmaktadır. Bize yönelik saldırılarla aziz milletimizi hedef alan hazırlıklar yakın benzerlikler taşımaktadır. MHP, Türk milletinin son kalesi, son siperidir. MHP'yi akıllarınca meşgul ettiklerini zannedenler Türkiye'nin ve Türk milletinin kuyusunu kazmak isteyen işbirlikçi güruhtur.

Londra tefecilerinden, New York bankerlerinden ilhamını alıp, İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin günümüz ayağına talip olan DEVA Partisi'nin başındaki zat anayasayı tartışmaya açma cüreti göstermiştir. Anayasamızın 66'nci maddesini yeniden ele almayı teklif etmiştir. Bu tulumba partisinin tanıtım başkanı da 'Türklüğü çıkarıyor musunuz' soruna 'Doğru' cevabını vermiştir. CHP'den, İYTİ Parti'den ses çıkmamıştır. Bu başkanı Türklüğün nesi rahatsız etmektedir? Türklüğü Anayasa'dan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacak? Zillet ittifakının her bir ortağı aynı görüşte midir?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan bölücünün parti genel merkezinde Trük bayrağını kaldırması sadece skandal değil suçtur, cinayettir. Bunlar bayraksızdır, bunlar milliyetsizdir, bunlar cibilliyetsizdir. Türklüğü Anayasa'dan ayıran şerefsiz henüz anasından doğmamıştır.

MHP'yi sosyal medyaya yuvalanmış trol teröristler eliyle fitneye çekmeye çalışan vatansız, namussuzlara, namertlere müsaade etmeyeceğiz.