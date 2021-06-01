Bahçeli'den muhalefete çok sert erken seçim mesajı

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, CHP'nin erken seçim çığırtkanlığına karşı "CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesini istiyor. Belli ki acelesi var. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zorlama, fazla hesap hatası yapma, ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Bunu da kiralık aklından çıkarma" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Ne gidilecek bir yerimiz, ne terk edilecek bir toprağımız vardır. Geleceğe umutla bakıyoruz, gelişmeleri ufuk derinliğiyle kavrıyoruz. Duymayan varsa tekrar edeyim, biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik, bu milleti canımızdan aziz bildik. Bu cennet vatanı namus belledik. MHP olarak kendimize güveniyoruz, milletimize inanıyoruz.

Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz. Zillet partileri zalimlerin elindeki kozdur. Yeter ki ağızlarına bal sürülsün, sinek gibidirler pekmezciyi hemen tanırlar. Bunlara göre etek öpmekle dudak kirlenmez. Fitnecidirler. Türkiye işte böylesi bir muhalefete maruzdur.

CHP'YE ÇOK SERT VE NET MESAJ

ABD'nin bazı körfez ülkeleriyle hain senaryo üzerinde kafa yorduğuna dair iddialar havalarda uçuşmaktadır. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı amaçlayan örtülü operasyonlar, asimetrik tahrikleri yoğunluk kazanmıştır. Kılıçdaroğlu ve yandaşları bu operasyonun siyaset ayağıdır. Biden'ın dümen suyuna gelen, kanlı teknesine bilen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa düşmeyecektir. Oyun büyük, oyun sinsi, oyun karanlıktır. CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesini istiyor, belli ki acelesi var. Daha da çirkefleşerek 'Milletten korkulur mu' diye soruyor. Asıl milli irade kalpazanının bizatihi zihniyeti olduğunu unutmuşa benziyor.

'KILIÇDAROĞLU MASAL ANLATMASIN'

Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı gören Kılıçdaroğlu, terör örgütlerinin neşesi, Türkiye düşmanlarının nesnesi olduğunu görmüyor. CHP yönetimine siyasi propaganda üretiminin kimin yaptığı herkesçe bilinmektedir.

Kılıçdaroğlu masal anlatmasın, ruh ikizi haline döndüğü mafyaya baksın. Mafyanın CHP'ye, tetikçi köşe yazarlarına nasıl nüfuz ettiğini bilmeyen kalmamıştır. CHP yönetimi öyle bir hale gelmiştir ki zehirli mantar gibi her dedikodunun etrafında biterler. Tek ayak üstünde kırk yalan söylerler. Kılıçdaroğlu fazla celallenme, heveslenme. Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle. Sayın Kılıçdaroğlu önce sabret, sonra seyret.

'SEÇİME 754 GÜN KALDI'

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bugünden itibaren de seçimlere 754 gün kalmıştır.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele alanında gösterilen başarılar milletimizi sevindirmektedir. 1 Ocak'tan bu yana 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İhanetin bedeli taksit taksit ödettirilmektedir. Bu ülkeye kast etmek için elleri tetikte gezen canilerin sonu hüsrandır. PK/YPG'nin beli kırılmıştır.

Türk milletini terör musibetiyle yaşamaya hiç kimse alıştıramayacaktır. Diken battığı yerden çıkarılacaktır. Kahraman TSK ile ve diğer tüm güvenlik güçlerimizle gurur duymak milli ve manevi vecibedir. PKK'nın açtığı kanlı sayfa kapatılacak, FETÖ'nün kalıntıları, elebaşları yakalanıp cezalandırılacaktır.

'FETÖ VE PKK DAVALARI BİR AN ÖNCE SONUÇLANDIRILMALIDIR'

Bu devran böyle gitmeyecektir. Gülen'in yeğeni olduğu iddia edilen Selahaddin Gülen Türkiye'ye getirilmiştir. Vakit hesap vermek vaktidir. Beklentimiz FETÖ'cülerle birlikte PKK'lılar hakkında süren mahkeme süreçlerinin nihayete erdirilmesidir. FETÖ ile dosya sayısı 58 bin 720'dir. Bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleri davaları bir an önce sonlandırmalıdır.

Türkiye bir yanda terörü bitirme noktasına gelmişken hukuk devleti ilke ve esaslarını işletmek zorundadır. PKK ve FETÖ'nün kaynağı kurutulmalıdır. Terörle mücadele hukuk sınırlarına bağlı kalarak icra edilmektedir. Geciken adalet sadra şifa olmayacaktır. Bugün mutfak yanıyorsa yarın söndürürüz. Daha çok kişi daha çok aş üretiriz. Ekonomideki ağırlıkları söker atarız ancak vatan yanarsa karnımızı doyuracak sofra bulamayız.

Terörle mücadele cephesini sağlam tuttuğumuz kadar ekonomik kalkınmışlığı da hedeflemeliyiz. Mesele domates, patlıcan, soğan yiyemiyoruz derken, birden hain kurşunları yersek tarihi varlığımızı nasıl koruyabiliriz. CHP yönetimi hangi yangından neyin yenilip yenilmediğinden söz açıyor.

'YAKLAŞAN TEHLİKELERİ GÖRMEMESİ NASIL BİR KÖRLÜKTÜR'

YPG terör örgütünün kendi vatanını koruduğunu, bize de saldırmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, Suriye trajedisinden hiç mi ders çıkarmıyorlar. Rezil senaryoları da mı görmüyorlar? Yatıp kalkıp mutfak demesi, yaklaşan tehlikeleri görmemesi nasıl bir körlüktür. ABD Başkanı olmadan önce Biden 17 Ocak 2020'de New York Times'ta Türkiye'deki muhalefeti desteklemelerini ifade etmesi pastır. Kılıçdaroğlu bu pası alıp, Türkiye'nin kalesine gol atmak için sahaya inmiştir.

ABD'nin 2022 bütçesinde savunma harcamalarında terör örgütü PKK'YPG'nin dahil olduğu eğit-donat faaliyeti için fon ayrılması müttefiklik hukukuna karşı şerefli bir tavır mıdır? Bize göre değildir, Kılıçdaroğlu'na sorarsanız mutfaktaki yangını söyler. Bizim kaygımız, sorumluluklarımız vardır. Zillet ittifakına göre devletin ve milletin hakkını savunmak gibi bir gündem söz konusu değildir. Biz böyle değiliz. Herkes eşittir, Türkiye'dir.