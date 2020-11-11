Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Joe Biden tepkisi

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

(ABD'deki başkanlık seçimleri)

Bizim baktığımız yer Türkiye'dir, bastığımız yer başkent Ankara'dır. Ülkemizin hak ve çıkarları hangi isim ve istikameti gösteriyorsa ona kafa yorar, onunla ilgileniriz. Biz ne Biden şakşakçısıyız ne de Trump sevdalısıyız. Ne filin hortumundan tutuyoruz ne eşeğe binmek için sıraya giriyoruz.. Hamdolsun Türk oğlu Türk'üz

Kimin başkan olup olmadığı ABD'nin iç meselesidir. Bizim için önemli olan ABD'nin uyguladığı politikaların muhtevasıdır. Yine temkinli tedbirli ve kuşkulu bekleyişimizi olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Biden geçmişteki sözleri çelişkileri mesafeli tutumları iyimserliğimizin önüne set çekmektedir.

Önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikadır. Yine de temkinli ve tedbirli bekleyiş içindeyiz.

Hakkımızı hukukumuzu hiçbir zaman yedirmeyeceğiz.

Kampanyaya Türkiye'den de katılan ortaya çıktı.

Tek kelimeyle kepazelik. CHP'nin daha ilk dakikada kutlama mesajı nedir? Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin? Daha sonuçlar belli olmadan kutlama mesajı neyin nesidir? Kılıçdaroğlu yeni efendisiyle sosyal medyayla iletişim kurmak istemiştir.

Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar.

Bugün Türkiye'de devlet krizi değil muhalefet krizi vardır.

(Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi)

30 yıldır zulüm dönemi kapanmış, işgal süreci sona ermiştir. Azerbaycan-Ermenistan-Rusya arasındaki anlaşmaya göre 10 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere muzaffer Türk askerinin zaferi tescillenmiştir. Ermenistan 20 Kasım'a kadar iade edecektir. Haydut Ermenistan işgal bölgesinden çıkacak.