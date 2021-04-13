Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hamza Adıyaman'ın PKK kampına kaçırıldığı ortaya çıktı. HDP ile ittifak kuranlar çocuklarımızın düşmanıdır.

EMEKLİ AMİRALLERİN DARBE İMALI BİLDİRİSİ

104 emekli amiralin servis ettiği darbe bildirisini haklı çıkarmaya, ifade özgürlüğü kisvesiyle maskelemeye çalışanlar milli iradeye içten içe tahammülsüz olan vesayetçi çevrelerdir.

Kılıçdaroğlu'nun akli ve zihni melekeleri iyice laçkalaştı. İleri derecede su kaynatmaktadır. Katıldığı bir televizyon programında yolda İP Başkanı'nı ters köşeye yatırıp ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum sözleriyle niyetini açık etmesi, kazanacağından şüphe duyulmaması gerektiğini söylemesi zamanlama itibariyle üzerinde durulması gereken bir beyanattır.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın 'ben de varım' desin. MHP'nin ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir.

(Kılıçdaroğlu'nun LBGT açıklaması) Ne milliyetçi diye ortada gezmeye ne de adamım demeye hakkı vardır.

104 emekli amirale önce zevzek diyen, sonra durumu kurtarmaya çalışan iplikçi başı, mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır.

(Akşener'in 'küçük ortak' sözlerine tepki) Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Kaldı ki milletvekili sayımızın 48 olduğunun da bilincindeyiz. Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ kumandasıyla ele geçirmeye çalıştığını da unutmuş değiliz. Biz küçük olmasına küçüğüz ancak Rabbim hiçbir partiyi zilletin küsuratı yapmasın. Böylesi bir alçalmayı kimseye nasip etmesin.