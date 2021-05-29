Bahçeli'den İstanbul'un fethi paylaşımı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından İstanbul'un fethine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un fethinin yankıları hala devam etmektedir. Görülüyor ki, fethimizin onuruna fetretin ve nefretin zehrini bulaştırmak isteyenler oldukça faaldir. Bizans’ın köhneliğini rehber ve pusula yapanlar 568 yıldır girdikleri şizofren nöbetinde kabuslarla kıvranmaktadır."