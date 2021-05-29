Bahçeli'den İstanbul'un fethi paylaşımı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul’un fethinin yankıları hala devam etmektedir. Görülüyor ki, fethimizin onuruna fetretin ve nefretin zehrini bulaştırmak isteyenler oldukça faaldir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından İstanbul'un fethine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’un fethinin yankıları hala devam etmektedir. Görülüyor ki, fethimizin onuruna fetretin ve nefretin zehrini bulaştırmak isteyenler oldukça faaldir. Bizans’ın köhneliğini rehber ve pusula yapanlar 568 yıldır girdikleri şizofren nöbetinde kabuslarla kıvranmaktadır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Unutulmasın ki zulüm 1453’de başladı diyenlerin soyu bozuk, sütü lekelidir." pic.twitter.com/pB5D1xDuw1— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 29, 2021
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