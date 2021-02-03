Bahçeli'den Boğaziçi provokasyonuna tepki

Sosyal medya hesabından Boğaziçi eylemlerine ilişkin açıklamalar yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama yapan Bahçeli ,"Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor" dedi. Bahçeli ayrıca, protestolara destek vermenin teröre destek vermekle aynı olduğunu da kaydetti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını bahane göstererek harekete geçen ve provokasyon gösterileri yapanlara çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, terör destekli gruplara sahip çıkan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da ateş püskürdü. Bahçeli, "Öğrenci başka terörist başkadır. Aynısı Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükûnet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak tarafı yoktur." dedi.

BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT BOĞAZİÇİ PROVOKASYONU TEPKİSİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi'ne tutunarak ülkemize meydan okuyor.

"HAFİFE ALINACAK TARAFI YOKTUR"

Öğrenci başka terörist başkadır. Aynısı Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükûnet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak tarafı yoktur.

"TERÖRE DESTEK VERMEKTİR"

Aydınım diye geçinen zavallılar, sivil toplum kuruluş hüviyeti taşıyan fırsatçılar, demokrasi ve hukuk sınırları içinde siyaset yaptığını zanneden gafiller tarihi yanlıştadır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir.

"NE ZAMANDIR TERÖRİSTLER ÖĞRENCİ OLMUŞTUR!"

En son vuku bulan olaylarda 108 kişi emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Bunlardan 101 kişinin söz konusu üniversiteyle ne bağı ne de bağlantısı vardır. Üstelik 79'u da DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesidir. Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?

"KILIÇDAROĞLU YA AKLINI PEYNİR EKMEKLE YEMİŞTİR YA DA SİYASETİNİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE REHİN VERMİŞTİR"

CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine "Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye'nin evlatları" diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır.

"TÜRKİYE'NİN BÖYLE EVLATLARI YOKTUR"

Türkiye'nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Bu tip bayağı senaryoları çok gördük. Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Hiç kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır.

"YASA DIŞI EYLEMLERİ DİĞER ÜNİVERSİTELERE TEŞMİL ETMEK İSTEYENLER BEDELİNİ ACIKLI ŞEKİLDE ÖDEMELİDİR"

Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir.

"TAVİZ VERİLİRSE SONUÇLARI VAHİM OLACAKTIR"

Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından başta Rektör Yardımcılığı olmak üzere münhal bulunan görevlere lazım gelen atamaları süratle yapmalıdır. Kabul etmeyen, yazılı talimata uymayanlar derhal üniversiteden uzaklaştırılmalıdır. Nitekim taviz verilirse sonuç vahim olacaktır.

"DEVLETİMİZİN YANINDA, HÜKÜMETİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Devletimizin yanındayız. Hükümetimizin arkasındayız. Kahraman polisimizin destekçisiyiz. Öğrenci ile teröristi tefrik edecek hem tecrübeye hem de ferasete sahibiz. Türkiye düşmanlarının maşalığına talip olanlar adaletin kızgın korunda erimeye terk edilmelidir.

GEZİ, 6-8 EKİM OLAYLARI VE 15 TEMMUZ'UN TÜREVİ ÇIKAMAYACAKTIR"

Toplumsal barış ve huzur ortamımızı iç ve dış ayakları olan bir proje kapsamında bozmak için çalışanlara ne devletimiz ne de milletimiz müsaade edecektir. Herkes aklını başına alsın. Boğaziçi'nden bir Gezi veya 6-8 Ekim olayları ya da 15 Temmuz'un bir türevi çıkamayacaktır.