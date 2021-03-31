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Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesinin HDP iddianamesini iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye’nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesinin HDP iddianamesini iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye’nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca hakkında temelli kapatılma talebi yapılan HDP, bu aşamada usul eksiklikler bahanesiyle zaman kazanmıştır.

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