Bahçeli'den anayasa mesajı

Yeni anayasa sürecine de değinen MHP lideri, "100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni anayasa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur." açıklamasında bulundu.

İSRAİL'İN TERÖR SALDIRILARI

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail, yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir." değerlendirmesinde bulundu.

PARLAMENTER SİSTEM AÇIKLAMASI

Bahçeli: "Eskiye dönüş uçurumdur. Parlamenter sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye’nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir." dedi.