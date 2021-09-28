Bahçeli'den ABD'ye ülkü ocakları tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi’nin ülkü ocakları aleyhine kabul ettiği tasarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli'ni açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye, ABD’nin 51’inci eyaleti değildir, sömürgesi değildir, uydulaşmış ve iradesi çalınmış bir ülke olarak da görülmesi söz konusu bile olamayacaktır.

Biden yönetimi terör örgütlerini Türkiye’nin önüne geçirmiş, kanlı ve kahredici bir ittifak çemberi oluşturmuştur.

Biden yönetiminin Türkiye ve Cumhur İttifakı alerjisi tedavi edilemez boyutlardadır."