Bahçeli, Tamer Karadağlı'yı arayarak tebrik etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu yıl 58'incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde ödül alan Nihal Yalçın ile ödülü vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasındaki gerginlik nedeniyle Karadağlı'yı arayarak tebrik etti. Tamer Karadağlı, Sabah gazetesine verdiği röportajda, yurt dışında büyümüş olsa da milliyetçi biri olduğunu söylemişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Özdemir'in ifadeleri şu şekilde:

Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.

Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir.

Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir.”