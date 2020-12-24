Bahçeli: "Meclis'te PKK'lı terörist görmek istemiyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP için yeniden kapatma çağrısı yaptı.

"MECLİS'TE PKK'LI TERÖRİST GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Selahattin Demirtaş'ı terörist olarak nitelendiren Devlet Bahçeli, "Biz HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın cesaret ve inanmışlıkla arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz. TBMM'de PKK'lı istemiyoruz. Teröristleri kucaklayıp TBMM'ye gelen bölücülere tahammül edemiyoruz. Biz Demirtaş'a bakınca, terörist görüyoruz. Bebek katilinin heykelini görmek isteyen cani görüyoruz." dedi.

"AİHM'İN KARARINI TAKMIYORUZ"

AİHM tarafından Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye çağrısını da değerlendiren MHP Lideri, "AİHM'in terörist Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını direten kararını tanımıyoruz, takmıyoruz." ifadelerini kullandı.