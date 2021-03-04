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Bahçeli: Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Tatvan'daki askeri helikopter kazasında 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olduğu bilgisini paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Tatvan'daki askeri helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı. 

Bingöl'de yaşanan kazada 9 askerimiz şehit oldu 4 askerimiz yaralandı.Bingöl'de yaşanan kazada 9 askerimiz şehit oldu 4 askerimiz yaralandı.Gündem

"8’inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu"

Şehit olan 10 askerlerden birinin 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu bilgisini paylaşan Bahçeli, şunları söyledi:

"Söz konusu kaza kırımda dört kahramanımız da yaralanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız.

Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim’den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun."

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