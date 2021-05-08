Bahçeli: "İsrail hükümetini lanetliyorum"

Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Bahçeli, bunun planlı bir barbarlık olduğunu söyleyerek, "İsrail, dün akşam Yatsı Namazı esnasında, Mescid-i Aksa’da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle saldırmıştır. Bu mütecaviz saldırganlık Ramazan ayının son cumasında, Kadir Gecesi’nin de bir gün öncesinde vuku bulmuştur" sözlerine yer verdi.

"Kudüs bizim ilk kıblemizdir ve teslim edilmeyecektir"

Devlet Bahçeli, paylaşımında şu sözlere de yer verdi: "Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif’in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum. Saldırılarda yaralanan Filistinlilere geçmiş olsun diyorum. Kudüs bizim ilk kıblemizdir ve teslim edilmeyecektir.

Kudüs ilk göz ağrımız, ilk sevdamız, ilk yönümüz, Miracımızın ebedi emaneti, inancımızın ezeli onurudur. Kaşgar’dan nasıl taviz vermiyorsak, Kerkük’ten nasıl vazgeçmiyorsak, Kudüs’ten de aynı şekilde vazgeçmeyiz, Siyonist kumpaslara esir bırakmayız."