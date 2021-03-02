Bahçeli: CHP ile İYİ Parti'nin duruşu ne olacaktır?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Millet iradesine cephe alan dayatmacı siyasetçilerin karşımıza geçip demokrat pozları vermesi su katılmamış ikiyüzlülüktür. Gündüz şapkalı gece külahlı olanların ne yaptığını hangi kirli ilişkilere savrulduklarını görüyoruz. Millet iradesine cephe alan dayatmacı ve icazetli siyasetçilerin karşımıza geçip demokrat pozları vermesi su katılmamış ikiyüzlülüktür. Cumhur İttifakı millet ne diyorsa ona kulak veren, millet ne istiyorsa onu önceliğine alan, milletin ruh köküne tamamıyla muvafık siyaset yapan milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir. Bizi, diğerlerinden ayıran müessir ve mümeyyiz fark da budur.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Gündüz şapkalı gece külahlı; sözde demokrat özde despot olanların ne yaptığını, neyi amaçladığını, hangi kirli ilişkilere savrulduklarını hem görüyor, hem de onlara sandığın kaç bucak olduğunu göstermek için gün sayıyoruz. Erken seçim tartışmalarının sıcak gündemde tutulması maksadıyla sipariş açıklamalar yapan gafillerin, 2023 yılının haziran ayını beklemek durumunda olduklarını bir kez daha hatırlatmayı lüzumlu görüyoruz.

''BEDELİNİ ER YA DA GEÇ ÖDEYECEKLER''

Bölücü terör örgütü PKK’nın keşif kolu ve gözetleme kulesi olan HDP’yle yasak bir ittifak şemsiyesi altında toplananlar, bunun adına da gerçek anlamından koparılmış demokratik güç birliği diyenler, içine düştükleri zilletin bedelini er ya da geç ödeyeceklerdir. HDP tarih ve millet önünde suçludur.

''HDP'YE OY VERENLER PKK'NIN UŞAĞI OLSUN DİYE Mİ OY VERDİLER?''

HDP'ye oy verenler PKK'nın uşağı olsun diye mi oy verdiler? PKK'nın arka bahçesi iradesini Kandil'e bağlamış bir sözde partinin aldığı oy oranının sayısının demokrasi ile bağdaşması insanlıkla anılması şehit ile caninin bir görülmesi kadar korkunçtur. Şerefiniz kadar konuşun desek ağzını bıçak açmayacak ne kadar sabıkalı kişi varsa HDP'yi kollamak için demokrasiyi kullanmaktadır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ REKTÖR PROSTESTOLARI

38 eski rektör ve YÖK üyesinin teröre bir kez olsun tepkilerini duyanınız oldu mu? Bunlar kime hizmet ediyorlar? Hep puslu ortamlarda öne çıkan bu çürük rektörler yerli ve milli duruş gösterecek onuru ne zaman ispat edecekler?

PARTİ KAPATMA TARTIŞMALARI

Yargıtay'ın terör örgütü ile ittifakı meydanda olan HDP hakkında inceleme başlatması çok önemli ve beklediğimiz bir gelişmedir. Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay'ın açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanmaktadır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Ayrıca başka bir ad altında, mesela Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir.

MECLİS'TEKİ DOKUNULMAZLIK FEZLEKELERİ

Her siyasi parti tutumunu netleştirmelidir. Hiç kimse minderden kaçmamalı yüreği yeten kartını açık oynamalıdır. CHP'ye soruyorum, CHP fezlekeli HDP'lilerin dokunulmazlık zırhının kaldırılmasına var mıdır yok mudur? CHP ile İYİ Parti'nin duruşu ne olacaktır? HDP'ye destek PKK'ya destektir.''