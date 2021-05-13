AjansHaber.com.tr Gündem Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ett

Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

Bahçeli, burada yaptığı açıklamada, "İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içinde bir Türkiye'yi görmek isteriz; Cenabı Allah'tan niyazımız budur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, dua ettikten sonra Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü.

Bahçeli, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan Bayramı'nı milletçe tebrik ediyorum. Çok acılı günlerden geçiyoruz. Covid-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar, son Kudüs katliamları dikkate alındığı vakit hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz. İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içinde bir Türkiye'yi görmek isteriz; Cenabı Allah'tan niyazımız budur" ifadelerini kullandı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İsrail Mescid-i Aksa'ya, Özdil hükümete saldırdı
HES uygulamasına girip kart çıkarılacak
İsrail'e tepki konvoyundan şikayetçi oldu
"İBB 139 milyar TL'lik kaynağı nereye kullandı?"
Cumhuriyet gazetesinin yalan haberine sert tepki
İdlib'de Türk konvoyuna hain saldırı
Diyanet İşleri Başkanı açıkladı