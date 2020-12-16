Bahçeli: ABD’nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır

Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Bahçeli, "MHP, yaptırım kararlarını reddetmekle birlikte kınamaktadır. ABD’nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır. Bu, skandal olmakla birlikte saygısızlık ve nezaketsizliktir" dedi.

Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD'nin yaptırımlarına tepki gösteren Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-ABD ilişkileri, bidayetinden beri hem sancılı bir seyir izlemiş hem de güvensizlik ekseninde vücut bulmuştur. Bir tarafın sürekli dayatıp tavizler istediği; diğer tarafın bunu göğüslemek için mücadele ettiği bir ilişki ağına müttefiklik demek ne kadar mümkündür?

"MHP yaptırım kararlarını reddetmekle birlikte kınamaktadır."

Bu yaptırımlar utancın ve uyuşmuş aklın tezahürüdür. MHP, yaptırım kararlarını reddetmekle birlikte kınamaktadır. Bugüne kadar bir NATO müttefikine yaptırım uygulanmamıştı. 1975’ten beri ABD böyle bir yanlışın faili olmamıştı. Nitekim ABD’nin Türkiye’ye şaşı bakışı, soğuk yaklaşımı böylelikle tevsik edilmiştir.

"Saygısızlık ve nezaketsizliktir"

ABD’nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır. Bu, skandal olmakla birlikte saygısızlık ve nezaketsizliktir. Türkiye kimden silah alıp almayacağını ona buna soracak değildir. ABD izin ve onay makamı hiç değildir. Aksi tertip, teklif ve telkinler küstahlığın dik alasıdır.

"HDP kapatılmalıdır"

HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır. Etnik bölücülüğü ve terörü referans alan hiçbir parti kuruluşuna da müsaade edilmemelidir. Gerekirse Anayasa’da düzenleme yapalım, gerekirse Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda reform yapalım, bu kanayan yarayı durduralım.