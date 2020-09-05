Bagladeş'te patlama! Onlarca ölü var
Bangladeş'te doğal gaz patlaması: Camideki 12 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı.
Bangladeş'te bir cami yakınındaki doğal gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
Bangladeş Polis yetkilisi Zayedul Alam, yaptığı açıklamada, Narayanganj bölgesinde bulunan Baitus Salat Jame Camisi'nin yakınından geçen doğalgaz hattında patlama meydana geldiğini bildirdi.
Patlamada camideki 12 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Alam, yaralı 37 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.
Alam, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
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