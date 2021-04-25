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Bağdat'taki hastane yangınında can kaybı 82'ye çıktı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatip Hastanesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 110 kişi yaralandı, ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Bakanlık Sözcüsü Halid el-Mihanne, "COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü İbn el-Hatib Hastanesi'nde çıkan yangında 82 kişi şehit oldu, 110 kişi de yaralandı." dedi.

Sözcü, yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Fotoğraf: AA

Oksijen tüpünden çıktığı iddia edildi

Bağdat’taki İbn el-Hatib Hastanesi’nde, dün gece yangın çıkmış, yangının oksijen tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği iddia edilmişti.

Bağdat’ta hastanede yangınBağdat’ta hastanede yangınDünya

Yerel medyada ise yangının bir hasta yakınının oksijen tüpüne karşı kayıtsız davranışı ve ihmalinin neden olduğu öne sürülmüştü.

Başbakan Mustafa el-Kazımi, olayın ardından hastane müdürünü görevden alırken, yangının sebebinin araştırılması için talimat vermişti.

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