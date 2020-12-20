Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı düzenlendi

Atılan füzelerden bir kısmının Yeşil Bölge'ye yakın yerleşim yerlerine düştüğü ifade edildi.

Saldırıya ilişkin bazı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Bağdat'taki Yeşil bölgede bulunan ABD askeri üssüne 11'den fazla füze atıldı.



🔹ABD askerleri, Yeşil Bölge’ye atılan Katyuşa füzelerine CRAM hava savunma sistemleri ile karşılık verdi. pic.twitter.com/W9rpGCvjKE — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 20, 2020

Irak makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Iraklı Şii lider Sadr'dan "Bağdat'ta OHAL ilan edilsin" çağrısı

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yaptığı açıklamada, ABD Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin, "Sivillerin hayatını riske atmak milislerin işidir, bunu daha önce belirtmiştik. Kimsenin devlet kontrolü dışında silah taşıma hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

"Hükümet, Bağdat'ta OHAL ilan etmeli ve sivillerle, yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliğini sağlamak için sadece orduyu kullanmalı." diyen Sadr, söz konusu güvenliğin sağlanmasında rol almaya hazır olduğunu belirtti.

Açıklamasında, Meclise de seslenen Sadr, ABD askeri işgalinin sonlandırılması için ABD Bağdat Büyükelçiliğiyle müzakerelere başlaması çağrısı yaptı.

Iraklı Şii siyasi ve dini lider Sadr, ABD Büyükelçiliğinin de bu tür saldırılara karşılık vermemesini, bunu hükümete bırakmasını istedi.

ABD Bağdat Büyükelçiliğine füzeli saldırı düzenlenmişti. Hükümet saldırının kimin tarafından yapıldığı bilgisini paylaşmasa da bu tür saldırıların İran'a yakın bazı Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği iddia ediliyor.