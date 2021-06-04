Bağdat’ın Kazımiye semtinde patlama
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kalabalık semtlerinden Kazımiye'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’ın Kazımiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede meydana gelen patlamanın, oradaki iş yerlerinden birinde gaz tüpünün patlamasından kaynaklandığı kaydedildi.
Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Güvenlik güçleri bölgede çalışma başlattı.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 3, 2021
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kalabalık semtlerinden Kazımiye'de bir patlama meydana geldiği ve ölenlerin olduğu duyuruldu. pic.twitter.com/ub4zxEHZDy
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