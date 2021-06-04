Bağdat’ın Kazımiye semtinde patlama

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama meydana geldi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’ın Kazımiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede meydana gelen patlamanın, oradaki iş yerlerinden birinde gaz tüpünün patlamasından kaynaklandığı kaydedildi.

Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçleri bölgede çalışma başlattı.