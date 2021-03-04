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BAE'nin hava yolu şirketi 1,7 milyar zarar etti

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Etihad Hava Yolları, geçen yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle uçak seferlerinin askıya alınması sonucu 1 milyar 700 milyon dolar zarar etti.

Etihad Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, şirketin 2019'da 17 milyon 400 bin yolcu taşıdığı, ancak bu sayının 2020'de 4 milyon 200 binde kaldığı ifade edildi.

Geliri yüzde 74 azaldı

Mart 2020 itibarıyla yayılmaya başlayan COVID-19 nedeniyle uçak seferlerinin askıya alındığının hatırlatıldığı açıklamada, çok kısıtlı uçuşlar sonucunda firmanın gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 74 azaldığı aktarıldı.

Açıklamada, 2019'da 4 milyar 800 milyon dolara ulaşan şirketin elde ettiği gelirin 2020'de 1 milyar 200 milyon dolara düştüğü aktarıldı.

Bunun sonucunda Etihad Hava Yollarının 2020'de zararının 1 milyar 700 milyon doları bulduğu kaydedildi.

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