BAE’li hesaplardan işgalci İsrail güçlerine destek

İşgalci İsrail'in, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve saldırısı artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırdı.

Gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanan işgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’yı adeta savaş alanına çevirdi.

Filistinli Müslümanlar direnmeye devam ederken, İsrail’in normalleşme sürecine girdiği ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) sosyal medyadan İsrail’e destek paylaşımları yapıldı.

İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa’ya saldırısı için Filistinli Müslümanlara suçlama yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Paylaşımlardan birinde Filistinlilerin İsrail güçlerine taşla karşılık vermesi eleştirilerek "Bunları kim getirdi?" denildi.

Bir başka paylaşımda ise "Burası toprak ve taş avluya dönüştürdükleri kutsal topraklar. Bu konuda asla barışçıl bir şey görmüyorum. Ayaklanmalar yerine barış inşasına ve ekonomiye yatırım yapılmasını dilerdim" denilerek Filistinlilerin direnişi, "ayaklanma" ifadesiyle eleştirildi.

Suudi Arabistan'lı bir hesapta ise "Müslümanların camide vandallık yapması mümkün mü?" ifadesi kullanıldı.