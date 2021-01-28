BAE ve Türk firması İsrail limanı için yarışıyor

DP World, Hayfa limanının ihale süreci için güvenlik izni aldı. Yıldırım Holding'in temsilcileri süreçteki haksız muameleyle ilgili şikayette bulundu.

612 MİLYON DOLAR

DP World'ün ilerlemesi, İsrail'in BAE ile geçtiğimiz yaz açıkladığı yeni normalleşme anlaşmasının önemli bir göstergesi. BAE’nin stratejik varlıklara katılımı hususunda İsrail'in onayını gösteren önemli bir işaret. İsrail, tesisi 612 milyon dolar gibi bir rakama satmayı umuyor.

DP World CEO'su Sultan Ahmed Bin Sulayem Perşembe günü Bloomberg TV röportajında "İsrail'e lojistik açıdan çok önemli bir yer olarak bakıyoruz. Herkes gibi onayımız var. Hala teklif veriyoruz." dedi.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ GERGİN DURUMDA

İsrail bazı Körfez Arap ülkelerine yaklaşırken, eski yakın müttefiki Türkiye ile ilişkiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikası nedeniyle yıllardır kötü durumda. İki yıl önce İsrail büyükelçisini geri çağıran Türkiye, ilişkileri iyileştirmeye çalışıyor, ancak ilişkilerin iyileştirilmesinin önünde engellerin bulunduğunu ifade etti.

Özelleştirmeyi denetleyen İsrailli bakanlara 11 Ocak'ta gönderilen bir mektupta, Yıldırım Holding temsilcileri yaşanan durumu ‘tarafımızca çok şaşırtıcı’ diye nitelendirdi. Mektupta “Kısmen devlete ait bir Dubai şirketi, normalleşme anlaşmasının hemen ardından sonra katıldığı için bu inceleme daha da kafa karıştırıcı” ifadeleri kullanıldı.

İsrail Tersanelerinin ortak sahibi Shlomi Fogel'e göre, DP World ve yerel ortağı Israel Shipyards Industries Ltd.'den yetkililer tekliflerini desteklemek için bu hafta ayrıntılı verilere erişim sağladı. Fogel, girişimin şu anda firması ile DP World arasında eşit bir ortaklık olduğunu söyledi.