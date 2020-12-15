BAE ve Bahreyn'den gelen heyet Ağlama Duvarı'nda Yahudi ayinine katıldı

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Yahudilerin de en kutsal mekânı sayılan Harem-i Şerif'in güneybatı duvarında (Ağlama Duvarı) Hanuka Bayramı’nın beşinci mumunun yakılması töreni düzenlendi.

Ayine eski İsrail Sefarad Başhahamı Shlomo Moshe Amar, Ağlama Duvarı ve Kutsal Yerler Hahamı Shmuel Rabinowitz, İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'in yanı sıra BAE’li ve Bahreynlilerden oluşan grup ile çok sayıda İsrailli yetkili katıldı.

Yerel basına yansıyan görüntülerde, Ağlama Duvarı bölgesine giren BAE’li ve Bahreynli heyetin alanda bulunan İsraillilerce sevgi gösterileriyle karşılandığı görüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu ülkelerin bakanlıklarının koordinasyonuyla birkaç gündür İsrail’in çeşitli kentlerini ziyaret eden grup, bugün de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edilmişti.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi ilişkiler süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmişti. Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

İsrail basını ve uzmanlara göre, İsrail ile normalleşme sürecinde sırada Umman ve Suudi Arabistan var.