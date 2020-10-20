AjansHaber.com.tr Dünya BAE'den, İsrail'e büyükelçilik açmak için talep

BAE, İsrail'de büyükelçilik açmak için resmi talepte bulundu

İlişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'de büyükelçilik açma isteğini Tel Aviv yönetimine iletti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, BAE'den İsrail'e yapılan ilk üst düzey ziyaretteki heyetle çalışma yemeğinde bir araya geldi.

BAE Dışişleri Bakanı Danışmanı Ömer Saif Gobaş, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın İsrail'de büyükelçilik açmak için gönderdiği mektubu Bakan Ashkenazi'ye sundu.

Bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine verdiği destekten dolayı Ashkenazi'ye teşekkür ederken, İsrail'in de kısa sürede Abu Dabi'de büyükelçiliğini açmasını umduğunu belirtti.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

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