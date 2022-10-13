Babacan'dan ortak aday açıklaması: Henüz erken

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masanın aday belirleme konusunda geç kaldığına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

"Komplikasyonlara neden olur"

Babacan, adayın erken açıklanmasının büyük sorunlara yol açacağını belirterek, "Eğer biz ortak adayı şimdi belirlersek bunun çok büyük komplikasyonlara neden olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ortak adayın ortak yanıtlar vermesi gerekir"

Ortak politikalar belirlemeden aday açıklamanın yanlış bir karar olacağına değinen Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Biz ortak adayı belirlediğimiz anda ona sorular gelecektir. Denilecektir ki; 'Sen Suriye konusunda ne düşünüyorsun? 'Eğitim konusunda ne yapacaksın' 'Sağlıkta nasıl bir politika izleyeceksin? Dolayısıyla ortak adayın bu sorulara ortak bir yanıt vermesi gerekir.

"Bize sormadın ki nasıl böyle konuşuyorsun"

Ortak adayın en büyük sıkıntısı, ortak adayın söyledikleriyle diğer partilerin söyledikleri aynı olmayabilir bu noktada. Örneğin 6 parti, Beşar Esad'la görüşüp görüşmeme konusunda ortak bir mutabakata varabilmiş değil. Hadi ortak aday çıktı dedi ki 'Ben görüşürüm' fakat bazı partiler de dedi ki 'Hayır biz görüşmeyiz. Bize sormadın ki nasıl böyle konuşuyorsun?' dediği anda ne olur, büyük sıkıntı olur. Dolayısıyla şu an erken."