Babacan ve Davutoğlu'nun siyasi ikiyüzlülüğünün belgesi

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan’ın 2018’de AK Parti üyesiyken muhalefet için çalıştığını itiraf etmesi, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarete varan sözleri üzerine Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, ‘Siyasi ikiyüzlülüğün belgesi’ başlıklı bir yazı yazdı. Selvi yazısında Babacan ve Davutoğlu’nun 2018’de Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olması için verdikleri imzayı yayınladı.

İşte Selvi’nin 'Siyasi ikiyüzlülüğün belgesi’ başlıklı o yazısı:

2018 seçimlerinde muhalefet eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ortak aday yapmak istemişti.

Amaç, Abdullah Gül’ü kullanarak Erdoğan’ı tasfiye etmekti.

O dönemde AK Parti milletvekili olan Ali Babacan ise o kumpasın tam göbeğinde yer aldığını açıkladı.

Bunun tek bir adı vardır.

O da siyasi iki yüzlülüktür.

İŞTE O SORU-CEVAP

Şimdi sizi önce 3 yıl sonra gelen itirafa götürmek istiyorum. Ali Babacan, CHP’ye yakın bir kanal olan Halk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor:

Ali Babacan: 2018’de ortak adaylık teşebbüsü vardı ama olmadı, ülke tam 5 yıl kaybetti.

İsmail Saymaz: Sizin de o çalışmaların içinde olduğunuzu anlıyorum o tarih itibarıyla.

Ali Babacan: Tam göbeğindeydik yani. Görünür değildim ben ama tam göbeğindeydim.

İsmail Saymaz: Teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?

Ali Babacan: Tabii ki vardım.

SİYASİ AHLAK

Her ağzını açtığında siyasi etikten, ahlaktan, erdemli siyasetten söz eden Ali Babacan o zamanlar AK Parti milletvekiliydi.

AK Parti milletvekili olarak, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına muhalefetin Abdullah Gül’ü ortak aday olarak çıkarma projesinin “tam göbeği”nde yer almış.

Temiz siyaset adına yeni bir parti kurup, yeni bir siyasi hareket başlatan Ali Babacan meğerse kirli siyasetin “tam göbeği”ndeymiş.

AK PARTİ’DEN İSTİFA ETSEYDİNİZ

Şimdi bu Ali Babacan çıkıp bize siyasi ahlak dersi verecek. Ali Babacan o zaman tam anlamıyla siyasi ahlaksızlık yapmış. Madem Erdoğan’ı tasfiye etmek için, muhalefetin Abdullah Gül’ü ortak adayı çıkarma projesinin tam göbeğinde yer alıyorsun, ben siyasi ikiyüzlülük yapamam dersin, AK Parti’den istifa edersin. O zaman kimsenin sana söyleyeceği bir şey olmaz.

ALİ BABACAN’IN İMZASI

Bugün siyasi etik denilince mangalda kül bırakmayan Ali Babacan ne yapıyor?

Bir yandan Abdullah Gül adına temasları yürütüyor, diğer yandan AK Parti Ankara Milletvekili sıfatıyla Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren teklifin altına imzayı atıyor.

Abdullah Gül’ü Erdoğan’a karşı ortak aday yapamayan Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’ı teklif ediyor.

Sayın Babacan, siyasi tutarlılık adına bunu nasıl izah edeceksiniz?

ERDOĞAN’A HAKARETTE YARIŞIYORLAR

Erdoğan’a en ağır hakaretleri Kılıçdaroğlu yapıyor. Kemal Bey o konuda rasyonaliteyi iyice kaybetti. Erdoğan’a hakarette Kılıçdaroğlu ile yarışan iki isim daha var. Biri Ali Babacan, diğeri Ahmet Davutoğlu. Her iki isim de Erdoğan sayesinde başbakan, AK Parti genel başkanı, başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olmuşlar. Bugün siyasette bir varlık gösterebiliyorlarsa, Erdoğan onları bu görevlere getirdiği içindir.

Erdoğan sayesinde hayal bile edemeyeceğin makamlara gel, sonra siyasi velinimetine dön hakaret et...

DAVUTOĞLU’NUN İMZASI

Bugün hakaret ettiği Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adaylığına teklif edenlerden birisi de o dönem AK Parti Konya Milletvekili olan Ahmet Davutoğlu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEKİ İMZALARI

Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, en büyük muhalefetlerini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine kuruyorlar.

İyi de Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgili kanun teklifinin altına imza atmışlardı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU İMZASI

Anayasa değişikliği teklifini imzala. Meclis’teki oylamalarda evet oyu kullan. Sonra çık bu sistem kötü de. O zaman aklınız neredeydi?

ABDULLAH GÜL: ‘HEDEF BAŞKANLIK SİSTEMİ’

Sadece Babacan ve Davutoğlu değil, Abdullah Gül de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı. Size, “Gül başkanlık sistemine mi karşı yoksa Erdoğan’a mı karşı?” sorusunu sorduracak bir anekdotu aktarmak istiyorum.

AK Parti Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı göstermişti. Ancak Cumhuriyet Mitingleri’nin, 367 kararının, 27 Nisan e-muhtırasının yaşandığı bir iklimin içine girilmişti. AK Parti’den ayrılan Erkan Mumcu, cumhurbaşkanını halkın seçmesi önerisini getirmişti. AK Parti, cumhurbaşkanını halkın seçmesi önerisini benimsemişti. Meclis’te başkanlık divanının hemen arkasındaki özel bölümde Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, AK Parti grup başkanvekilleri Sadullah Ergin, Salih Kapusuz ve Faruk Çelik ile Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, cumhurbaşkanını halkın seçmesi önerisini değerlendiriyor.

GÜL, O GÜN NE DEDİ

Mustafa Elitaş, “Bu sistem babayla oğlu birbirine düşürür. Kıbrıs’a döndürecek bizi” diye uyarıda bulunuyor. Bunun üzerine Abdullah Gül, elini dudaklarının üzerine götürüp, “Sus” işareti yaptıktan sonra eliyle omuzlarını göstererek, askeri işaret ediyor. Önce pantomimle anlatıyor, sonra “Bunu (Asker) onlar istemiyorlar. Bizim asıl hayalimiz başkanlık sistemi. Bunun hayaliyle geldik. Bunun ardı başkanlık sistemi” diye konuşuyor.

ERDOĞAN’A KARŞI ORTAK ADAY

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizde bir eğilim vardır. Parti liderleri öncelikli olarak cumhurbaşkanı oluyorlar. DP Genel Başkanı Celal Bayar, ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel buna örnektir.

Erdoğan ise “Kardeşim Abdullah Gül” diyerek Abdullah Gül’ü aday gösterdi. Cumhuriyet Mitingleri’ne, 367 kararına ve 27 Nisan e-muhtırasına rağmen Abdullah Gül’ü seçtirdi. Abdullah Gül ise Erdoğan’ı tasfiye etmek için muhalefetin “ortak aday” projesinin içinde yer aldı.

2023 PLANI

İsimler farklı olabilir ama 2018’de başarılı olamayan “ortak aday” projesi 2023 için yeniden revize ediliyor.