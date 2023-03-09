Babacan: CHP'den istifa etmesi avantajlı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimleri kazanması halinde CHP Genel Başkanlığı görevini bırakmaması gerektiğini savundu.

Habertürk yayınına katılan Babacan, "Kılıçdaroğlu CHP'den istifa etmeli mi?" sorusunu, "Etmemesi parlamenter sisteme geçiş için avantajlı" şeklinde cevapladı.

'Akşener'in açıklaması yaralayıcıydı''

Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masaya yönelik eleştirileri hakkında da şunları söyledi:

"Görüşlerinde ısrarcı olabilirlerdi. Farklı bir görüşleri varsa Pazartesi günü gelirlerdi. Başka bir fikir olabilir diye bekliyorduk. Cuma günü biz artık yokuz bu işte açıklamasını beklemiyorduk. Üslup biraz yaralayıcıydı."