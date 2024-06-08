Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında!

Koç ve Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Aziz Yıldırım: Şimdi ben neden geldim? Sayın Ali Koç konuşma yapmış. Son bölümünde enteresan çağrı söylemiş. Demiş ki, 'Bizim antiFener durumundan dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor, bunun için beraber mücadele edelim'. Bu isteği doğrultusunda konuşmak istedim. Kendisi geçmişten bahsetmeyeceğim diyor. Biz de bahsetmeyeceğiz, kapattık.

Ali Koç: Siz devam edin, güçbirliği yapalım dedim ama geçmişi konuşmayalım demedim.

Aziz Yıldırım: Siz gündüz konuşmanızda o ifadeyi kullandınız. 'Geçmişi kapattık. Ben başkan seçilirsem veya Aziz Bey seçilirse beraber yol yürüyelim'. Şimdi bu antilobiden ne kast ediyorsunuz? Ben ne kast ediyorum anlatalım.

Ali Koç: Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Son dakika başkan beni aradı. Allah'ın işi tanımadığım numarayı açmam. Sayın Başkan 'kabul ediyorum çıkalım' dedi. Ben FB TV istemiştim. Aziz Bey 'ulusal kanala çıkalım, moderatörsüz yapalım' dedi. Geç çıkmamızın sebebi benden kaynaklanıyor. Bir nikah vardı, bir de FB dernekleriyle tekne gezisi yapıyorduk. Kusura bakmayın. Öncelikle benim için memnuniyet verici durum. Uzundur bunu istiyordum. Kim kazanırsa kazansın, yarın Pazartesi sabahı kalktığımızda bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. 20 yıl Aziz Bey, diğeri 6 yıl ben. Bu iki kişinin arasındaki kırgınlık, kızgınlık, ayrışma vs. bu camianın da bütünleşmesine, birleşmesine engel oluyor. Sosyal medyada biz Fenerbahçe'yi çıtır ediyoruz, görüş ayrılıklarından beri. Pazartesi sabahı bütün Fenerbahçelilerin güç birliği yapması lazım. Babamdan da örnek verdim 'affedilmeyecek bir şey yok' diye. 20 yıldır en çok sizin döneminizde, benim dönemimde de futbol mantığı ile anlatamayacağımız şeyler yaşadık. Kurşunlama, 3 Temmuz, şampiyonlukları son dakikada kaybetmek. Ve bu sene yaşadıklarımız. Camia kırılgan olduğu için Fenerbahçe'nin caydırıcılık gücü çok azaldı. Sayın Aziz Yıldırım 'Siz beceremiyorsunuz' düşüncesi içinde. 10 sene gelmeyen şampiyonluk, iki liderin birbiriyle ters düşmesi. Yarın Allah'ın izniyle seçim yapacağız. Akşam 6-7 gibi sonuçlar belli olur. Ben başkan olduğum takdirde sayın Aziz Yıldırım, istiyorsa destek olmak, amenna. Kendisi başkan olduktan sonra bizim yapabileceğimiz bir şey varsa geçmişi kapatırım. Ama iki tarafın da birbiri hakkında ciddi söylemleri oldu. Kendisiyle birlikte yöneticiydik, ondan önce dostluğumuz vardı. Sonra koptuk. Aramızda güven müessesesini tesis etmemiz lazım. Söylenmiş laflar var hatta ailelere kadar uzanan.

Sayın Başkanım birbirimize ne düşünürsek söyleyelim. Camia da bilgilensin, en sağlıklı kararı versin. 6 sene boyunca sayın başkan bir YDK'ya geldi, Şekip Bey'in seçildiği. Onun haricinde anlam veremediğimiz ölçüde kongreden bir gün önce basın toplantıları.

Aziz Yıldırım: Aliciğim 6 senedir iyi olan bir şey yok ki. Benim de son 4 senem kötü.

Ali Koç: Siz sadece futbol düşünüyorsunuz.

Aziz Yıldırım: Amatöre çekmeyin. Kurucusu benim. 1998'de ben verdim Forti Murat'la kadınları kurduk. Amatörlerle ilgili bir şey söylemiyorum. Burada bir tek futbol sıkıntılı.

Aliciğim sana bir şey tavsiye edeyim; Hallac-ı Mansur'u oku. Benim ne dediğimi anlarsın.

Ali Koç: Ben sizin basketbolu kurmuş olduğunuzu biliyorum.

Aziz Yıldırım: Televizyonlarda söyledim, tebrik ettim, duymadınız mı?

Ali Koç: Ben duymadım.

Aziz Yıldırım: O zaman sizin iletişimciler haber vermiyor. Obradoviç çok başarılı olacak dedim. Her şeyi söyledim. Final foura kalmak da başarılıdır.

Ali Koç: Ona gelene kadar da basketbolda bir sürü şey söylediniz.

Aziz Yıldırım: Çırağan'da sana dedim 'erkek basketbolu bana ver, ben karşılayıyım' dedim.

Ali Koç: Hatırlamıyorum.

Aziz Yıldırım: Konuşmamda mesaj verdim. Çırağan'da. 'Basketbolu bize verin' dedim. Seçildikten 1 sene sonra siz. Belgesi var.

Ali Koç: Öncelikle ne oldu da son dakika 'buluşalım' dediniz? Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi.

Aziz Yıldırım: Ben sana dedim ki 'senin yaptığın çağrıdan dolayı geldim' dedim.

Ali Koç: Sayın Başkan o çağrıyı 6 senedir yapıyorum.

Siz nasıl başkansanız, 2018'den sonra ben başkan oldum. Başkan olan Aziz Yıldrım ile başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında siyah beyaz fark var.

Aziz Yıldırım: Sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım? 6 senede bir defa doğum günü kutladım, devamlı onu söylüyorsun. Bir defa yaptım. Tesadüf. Yemek yiyorduk. Çalgıcılar vs. Sonra eğlendik.

Ali Koç: Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak gören kişinin Fenerbahçe'nin duruşuna ne verirsiniz.

Aziz Yıldırım: 10 üzerinden 10. Galatasaray Başkanı size salladı. Ben çıktım 'sinek 2'li' dedim. Bu ifadeyi kullanmak kolay değil.

Ali Koç: Dursun Bey'e karşı herşeyi kullanırız.

Aziz Yıldırım: Rahmetli Türker Aslan, 28 şampiyonluk olarak Fener'in müracaatı yok, dedi. Yalan söylüyorsunuz dedim.

Nihat Özdemir, onu verirsem Ankara Demirspor, Eskişehirspor hepsi gelir dedi.

Ali Koç: Kim hak ediyorsa almalı. Siz zeki insansınız. 'Nihatçığım bu t arihten önce kim aldıysa hepsine vermek z orundasınız' dersiniz.

Aziz Yıldırım: Orada başka şey söylüyor.

Ali Koç: Size mektup yolladım açmadınız.

Aziz Yıldırım: Açarız şimdi.

Ali Koç: Ne oldu da açıyorsunuz şimdi?

Aziz Yıldırım: Kendi hatalarını lütfen gör. 1 yıl hapis yatmışım, 'gık' dememişim. Benimle kimler pazarlığa geldi kabul etmedim. Çocuğumla Cannes'e gittim. Israrla bana 'Türkiye'ye dönme' demelerine rağmen 'Ben Fenerbahçe Başkanıyım gitmem lazım,' uçak tuttum geldim.

Ali Koç: Bütün Türkiye takdir etti.

Aziz Yıldırım: Uçağa bindim ve geldim. 6 ay yakalayabilir beni içeri atabilirlerdi. Yeniden yargılama çıktı, süreç devam etti.

Ali Koç: Çok badireler atlattık, en kötüsünü siz atlattınız.

Aziz Yıldırım: Şu mahkemeleri halledebiliyorsam halledeyim 'Sen devam et arkadaşlarla' dedim. Sen 'hayır' dedin.

Ali Koç: O kadar çok zigzag yaşıyorsunuz ki.

Aziz Yıldırım: Ben hiç yapmam.