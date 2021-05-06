AjansHaber.com.tr Dünya Azez'de iftar öncesi bombalı saldırı: 5 yaralı

Azez'de iftar öncesi bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 5 sivil yaralandı

Türkiye-Suriye sınırında muhaliflerin kontrolünde yer alan Azez ilçesindeki Babusselam Kampı'na bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil yaralandı.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafede bulunan Babusselam Kampı girişinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırıda 5 sivil yaralanırken çevrede maddi hasar oluştu.

Yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Dün de iftar öncesi Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 5 çocuk yaralanmıştı.

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