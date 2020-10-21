Azerin'den Turan Ordusu tepkisi

Azerbaycanlı sanatçı Azerin, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de konuşan Azerin, Ermenistan ile devam eden savaş hali süresince Türki devletlerin sesinin çok az çıktığını söyledi.

Azerin yaptığı açıklamada, "Bunca çatışma süresince yanımızda bir tek Türkiye durdu. Ama bakıyoruz kimse arkamızda durmadı.Türk dünyası diyoruz. Hep dediğimiz bir şey var. İnşallah, Turan Ordusu'nu kurarız ama baktığımızda böyle olmaz. 27 Eylül'de çatışmalar başladı. Türk devletlerinin sesi ne zaman çıkmaya başladı? Çok çok sonra sesler çıktı. Putin konuştuktan sonra Türk devletlerinin sesi çıkmaya başladı"