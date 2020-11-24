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Azerbaycanlı şehidin vasiyeti gerçek oldu

Azerbaycanlı asker Farid Dursunov'un vasiyeti yerine getirildi, mezarının başına Galatasaray bayrağı çekildi.

Ermenistan ile savaşta hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Azerbaycan askeri Farid Dursunov'un Galatasaray isteği yerine getirildi.

Qafqazinfo'nun haberine göre Azerbaycanlı asker arkadaşlarına, "Eğer şehit olursam, mezarımın başına Azerbaycan bayrağıyla birlikte Galatasaray bayrağı da asın" şeklinde vasiyette bulundu.

Farid Dursunov'un şehit olmasının ardından mezarının başına, Azerbaycan bayrağıyla birlikte sarı-kırmızılı bayrak da çekildi.

Dursunov'un arkadaşlarının bu konuyla ilgili Galatasaray'ı da bilgilendirdikleri kaydedildi.Sarı kırmızılı kulüp yetkililerinin de şehidin hatırasını ölümsüzleştirmek için bazı resmi adımlarda bulunacakları yazıldı.

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