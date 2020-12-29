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Azerbaycan'dan 'Türkiye' vurgusu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın 2020 yılını değerlendirdiği basın toplantısında Türkiye ile Azerbaycan'ın sarsılmaz birliğine dikkat çekildi.

Basın toplantısında Karabağ’ı işgal eden Ermenistan’a karşı yürütülen operasyonlarda birçok ülkenin Azerbaycan’a destek verdiği belirtilirken, "Vatan savaşında yüksek manevi desteğini esirgemeyen Türkiye'nin katkısını ayrıca vurgulamak lazım." denildi.

Öte yandan toplantıda, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve birliğinin sarsılmaz olduğunun bir kez daha net bir şekilde görüldüğü vurgulandı.

Azerbaycan 27 Eylül'de Karabağ Harekatı'nı başlatmış, 44 gün sonra zaferini ilan etmişti.

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