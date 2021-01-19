Azerbaycan'dan Sinovac aşısı açıklaması

Azerbaycan'ın aldığı koronavirüs aşıları Türkiye'de test edildikten sonra ülkeye getiriliyor. Doç. Dr. Ramin Bayramlı, 'Türkiye ile aynı aşıyı almaya karar verdik. Sinovac şirketi ile 2 milyon vatandaşımız için 4 milyon doz aşı alımı konusunda anlaşma imzaladık. Aşıların ilk partisi ülkemize geldi. Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmaları da bizim için ulaşılabilir oldu. Bu araştırmaların sonucuna güvenerek bu yola çıktık.' dedi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ramin Bayramlı, Azerbaycan'ın aldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Türkiye'de test edildikten sonra ülkeye getirildiğini belirterek, Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmalarının da kendileri için ulaşılabilir olduğunu, bu araştırmaların sonucuna güvenerek bu yola çıktıklarını söyledi.

Türkiye gibi Sinovac aşısını tercih eden Azerbaycan da aşılama sürecine dün başladı.

Süreci yürüten kurum olan TABİB'in Yönetim Kurulu Başkanı Bayramlı, ülkede aşılamanın nasıl yapılacağını AA muhabirine anlattı.

Salgının başladığı ilk günlerden Türkiye Sağlık Bakanlığı ile çok yakın iş birliği içinde bulunduklarını belirten Bayramlı, hem salgınla mücadele için atılan adımlar hem de aşı konusunda Türk bilim adamları ile istişareli hareket ettiklerini kaydetti.

Bayramlı, "Biz de Türkiye ile aynı aşıyı almaya karar verdik. Sinovac şirketi ile 2 milyon vatandaşımız için 4 milyon doz aşı alımı konusunda anlaşma imzaladık. Aşıların ilk partisi ülkemize geldi. Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmaları da bizim için ulaşılabilir oldu. Bu araştırmaların sonucuna güvenerek bu yola çıktık." dedi.

Aşıların testi konusunda da Türkiye'den destek aldıklarını dile getiren Bayramlı, "Ülkemize dahil olan aşı partileri her seferinde kardeş ülkemizin Sağlık Bakanlığının İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında test edildikten sonra bize gönderilecek. İlk partinin testleri Türkiye'de yapıldı, aşılamaya uygun bulundu." bilgisini verdi.

Bayramlı, Azerbaycan'da aşılamaya sağlık çalışanlarından başladıklarını ve 2 hafta içerisinde sağlık çalışanlarının tamamen aşılanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Daha sonra 65 yaş üstü kişiler ile belirli risk gruplarına aşı yapılacağını söyleyen Bayramlı, "Hem Bakü'de hem de diğer illerimizdeki tüm hastaneler bu iş için hazır hale getirildi. Hastanelerde günlük 11 saatlik çalışma ile aşılama süreci uygulanacak ve aşı yaptıranların bilgileri dijital ortama aktarılacak. Sağlık çalışanlarının aşılanma süreci bittikten sonra diğer vatandaşlarımız randevu sistemi ile aşı yaptırabilecek." şeklinde konuştu.

Bayramlı, dünyada henüz çok az ülkenin aşılama sürecine başladığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak bu sürece başlayan ilk ülkelerden. Bu da devlet başkanlarımızın vatandaşların sağlık durumuna ve ülkelerimizin salgınla mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına ne kadar büyük önem verdiklerinin göstergesidir. Bugün şirketlerle anlaşıp aşı elde etmek o kadar kolay bir iş değil. Biz Sinovac şirketi ile anlaşarak ilk aşamada ülkemizin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacak kadar aşı aldık, ilk süreci önümüzdeki 2-3 ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz."

Sadece Sinovac ile değil aşı üreten diğer şirketlerle de görüştüklerini belirten Bayramlı, Küresel Aşı İttifakına (GAVİ) da katıldıklarını oradan da ülke nüfusunun yüzde 10'u için aşı alacaklarını kaydetti.

Bayramlı, GAVİ'ye ön ödeme de yaptıkları bilgisini paylaşarak, "Toplumsal bağışıklığın sağlanması için daha geniş kitlelerin aşılanmasına ihtiyaç var. Biz ilk süreçte 65, sonra da 50 yaş üstü kişileri aşılayarak hastaneye yatış oranında bir düşüş hedefliyoruz çünkü hastaneye yatanların yüzde 75'i 50 yaş üzerinde. Daha alt yaş grupları için aşı şirketleri ile hem de GAVİ kapsamında iletişimlerimiz devam ettirilecek ve ülkemize aşılar getirilecektir." şeklinde konuştu.