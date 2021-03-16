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Azerbaycan'dan Ermenistan'a gözdağı!

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında ağır darbe alan Ermenistan'ın tatbikat kararının ardından Azerbaycan'dan karşı hamle geldi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında ağır darbe alan Ermenistan'ın 7 bin 500 kişiyle askeri tatbikat yapma kararının ardından, Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye'den alınan İHA'lar ile taktiksel tatbikatlara başladı.

DEV TATBİKAT

Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye'den alınan İHA'lar tatbikat düzenledi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusunun birlikleri harekat-taktik planına göre yoğunlaşma alanlarını işgal etti ve birlikler 2021 yılı savaşa hazırlık eğitimi icra edildi." denildi.

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