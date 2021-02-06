Azerbaycan'daki diplomatik misyon temsilcileri Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in eşlik ettiği büyükelçiler, işgal döneminde Cebrayıl ve Zengilan illerinde Ermenilerce gerçekleştirilen yıkımı, taş yığını haline gelen şehir ve köyleri, tahrip edilen tarihi anıtları ve mezarlıkları gördü.

Ziyarette Türkiye’yi Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral temsil etti.

Büyükelçiler, Cebrayıl ilindeki İran sınırında Aras Nehri üzerinde bulunan tarihi Hudaferin Köprüsü'nü de ziyaret ederek burada hatıra fotoğrafı çektirdi, etrafta bulunan yıkık evleri inceledi.

Ünlü fotoğrafçı Reza Deghati, Cebrayıl ilinde işgalden önce çektiği fotoğrafları, o fotoğraflarda yer alan yıkık yapıların önünde anlattı.

Cebrayıl kent merkezindeki yıkık sinema salonunda keman dinletisine katılan büyükelçiler, kent mezarlığını da ziyaret etti.

Heyet, Zengilan ilinde de incelemelerde bulundu. Libya'nın Bakü Büyükelçisi Aşraf Adem, sadece duvarları kalan Zengilan Camisi'nde namaz kıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işgal döneminde Ağdam, Cebrayıl ve diğer illerde bir tek sağlam bina bırakılmadığını, diplomatik misyon temsilcilerinin de buna şahit olduğunu belirtti.

Hacıyev, büyükelçilerin bu şekilde bir yıkımla karşılaşacaklarını düşünmediklerini vurgulayarak, "Konuştuğumuz büyükelçiler bu yıkımın neden yapıldığına da anlam veremiyor. Burayı işgal eden Ermeniler herhangi bir şekilde bu toprakları kullanabilirdi. Toprağı kullanmayı bile becerememişler. Tek işleri yıkmak ve vandalizm oldu. Diplomatlardan biri dedi ki 'Ermeniler kendilerini zengin tarihe sahip ve kültürlü bir halk olarak tanıtıyor, peki bu yıkımı niye yaptılar.' Uluslararası kamuoyu Ermenilerin yaptığı bu vahşeti kendi gözleriyle görmeli." diye konuştu.