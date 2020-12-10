Azerbaycan'da tarihi gün!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Başkan Erdoğan biraz sonra Bakü'de zafer geçidi törenine katılacak. Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipman da yer alacak. Askeri geçit töreninde Türk askerleri de olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a dün akşam saatlerinde gelmişti.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev,

Dağlık Karabağ zaferinin askeri geçit töreni için Azadlık Meydanına gidiyor pic.twitter.com/hmxgl8M2Ct — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 10, 2020

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev'in kabrine çelenk koydu.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in Bakü'deki kabrini ziyaret ediyorhttps://t.co/pJiqILn5ZO — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 10, 2020

Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bırakan Erdoğan daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu.

Başkan Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabanı'nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan'a bu ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.

Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev Türk şehitliğini ziyaret ediyorhttps://t.co/TYz4wT0o5e — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 10, 2020

Erdoğan, Aliyev'in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından kazanılan şanlı zaferi kutlamak için Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek zafer kutlaması için hazırlıklar sürüyor.

TÜRK ASKERLERİ DE YER ALACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan törene katılmak üzere dün Azerbaycan'a gitti.

Törende Türk askerleri de yer alacak. Mehmetçik, Bakü sokaklarındaki provalarda yer aldı.

Bordo bereli Türk askerleri, şehrin sokaklarında "şehitler ölmez, vatan bölünmez", ve "her şey şehitler için" sloganlarıyla geçit gerçekleştirdi.