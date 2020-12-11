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Azerbaycan'a sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yakında Türkiye ve Azerbaycan arasında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

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