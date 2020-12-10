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Azerbaycan'a duygulandıran jest!

Karabağ zaferi dolayısıyla Azerbaycan'da yapılacak geçit törenine Türk Ordusu da eşlik edecek. Azerbaycan'ın 2783 şehit verdiği savaşın ardından yapılacak olan törene Türkiye 2783 askeriyle destek verecek.

Azerbaycan 28 yıl sonra öz topraklarına kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. İşgalci Ermenistan'ın büyük bir yenilgiyle kaybettiği Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri aldı.

BAKÜ'DE MÜTHİŞ TÖREN DÜZENLENECEK

Bakü'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor. Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipman da yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene onur konuğu olarak katılacak. Burada konuşma yapması öngörülen Erdoğan, İlham Aliyev'le askerlerin geçişini izleyecek.

TÜRKİYE'DEN ANLAMLI DESTEK

Azerbaycan'ın Karabağ'da 2783 askerinin şehit olması sebebiyle Türk Ordusu'nun 2783 askerle törene katılacağı öğrenildi. Bu gelişme sosyal medyada da büyük tebrik ve destek aldı.

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