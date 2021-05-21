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Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun'a zorunlu iniş yaptı

Azerbaycan'a ait bir askeri helikopter, Giresun'un Tirebolu ilçesinde deniz kenarına indi. Zorunlu inişin sebebi teknik arıza olarak açıklandı.

Akşam saatlerinde Giresun'un Tirebolu ilçesinde sahile Azerbaycan'a ait bir askeri helikopter indi.

Teknik arıza sebebiyle zorunlu iniş yapan helikopterin, tatbikat için Amasya'nın Merzifon ilçesine gittiği ve 6 mürettebatı olduğu öğrenildi.

Yaralanan olmadı

Herhangi bir yaralanma veya kaza kırımın söz konusu olmadığını belirten Giresun Valisi Enver Ünlü, "Sahile zorunlu iniş yapmış, bir sıkıntı yok. Helikopterler iki taneymiş, diğeri Merzifon'a devam etmiş. 6 mürettebat Tirebolu'da, onları misafir edeceğiz" dedi.

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