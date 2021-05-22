Azerbaycan ve Türk askerleri ortak tatbikat yaptı

Azerbaycan ve Türk askerleri, Azerbaycan'da ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021 ortak eylem planı gereği düzenlenen tatbikata katılan askerler, temsili düşman savunmasının derinliklerine gizlice sızarak komuta karakollarını ve askeri tesisleri ele geçirdi.

Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə taktiki təlim keçirilibhttps://t.co/ms1B5SHmnN

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Проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащихhttps://t.co/B0QDJ2fjq0

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Tatbikatta, gizli operasyonların organizasyonu, sabotaj gruplarının imhası, düşman provokasyonlarının önlenmesi ve terörle mücadele operasyonlarının özelliklerinin öğrenilmesine odaklanıldı.

Tatbikatın temel amacının, iki ülke askeri birliklerinin etkileşimini geliştirmek ve savaş yeteneklerini artırmak, harekat komutanlarının karar alma, inisiyatif ve yönetim becerilerini geliştirmek olduğu belirtildi.